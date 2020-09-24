"Казахстан должен стать звеном между Европой и Азией!"
Сусаренко Валерий Павлович - член регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области, направление "Транспорт и складирование".
Я подал заявление на Праймериз в качестве кандидата в депутаты, ознакомившись с посланием Президента «Казахстан в новой реальности: время действовать». Поддерживаю полностью нововведения и продолжение курса развития Казахстана.
Одним из важных аспектов для меня лично является развитие транспортно-логистического комплекса. Казахстан исторически был связующим звеном между Европой и Азией! Нам, невзирая на конкурентов, нужно вернуть лидирующую позицию на этом направлении. Расширить географию наших путей!
Праймериз должны выделить лидеров, которые поведут Казахстан к успеху! Желаю победы достойным!
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