Сусаренко Валерий Павлович - член регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области, направление "Транспорт и складирование".

Я подал заявление на Праймериз в качестве кандидата в депутаты, ознакомившись с посланием Президента «Казахстан в новой реальности: время действовать». Поддерживаю полностью нововведения и продолжение курса развития Казахстана.

Одним из важных аспектов для меня лично является развитие транспортно-логистического комплекса. Казахстан исторически был связующим звеном между Европой и Азией! Нам, невзирая на конкурентов, нужно вернуть лидирующую позицию на этом направлении. Расширить географию наших путей!

Праймериз должны выделить лидеров, которые поведут Казахстан к успеху! Желаю победы достойным!

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