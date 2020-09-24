Государственные органы всё чаще без видимых причин относят информацию к категории "для служебного пользования", отмечают авторы письма, передает Informburo.kz.

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Общественный фонд "Правовой медиа-центр" обратился с открытым письмом Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Они просят отказаться от грифа "для служебного пользования" в отношении информации о бюджетных средствах.

"Право на доступ к информации является одним из важнейших факторов прозрачного, подотчётного и эффективного правительства, борьбы с коррупцией, вовлечения гражданского общества в дела управления государством. Свободное получение и распространение информации закреплено в Конституции РК, в Законе РК "О доступе к информации", в различных международных документах", – говорится в письме, текст которого опубликован на странице главы фонда Дианы Окремовой в Facebook.

Согласно Закону РК "О доступе к информации", к информации ограниченного доступа относятся:

государственные секреты;

тайны;

информация с пометкой ДСП (для служебного пользования).

В письме отмечается, что процедуры и порядок отнесения материалов к информации для служебного пользования, вызывает большое количество вопросов как у журналистов, так и у гражданского общества.

"С момента введения карантина гражданское общество столкнулось с тем, что государственные органы всё чаще без видимых причин относят информацию к категории ДСП. При этом, как показывает практика, оспорить действия чиновников невозможно, поскольку на соответствующих приказах также стоит гриф ДСП. Так была засекречена информации о расходовании 2 млрд тенге на борьбу с пандемией, о том, какие СМИ получают деньги по линии государственного информационного заказа, о том, какую зарплату получают депутаты мажилиса парламента", – говорится в письме.

"Подобные случаи серьёзно ограничивают право граждан на получение информации, создают коррупционные риски и никак не способствуют прозрачности и подотчетности государства. В Казахстане порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней регламентирован не на уровне закона, а делегирован правительству РК", – отмечают авторы письма.

В действующем Законе РК "Об административных процедурах" сказано, что правительство устанавливает правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Правозащитники предлагают:

Исключить из Административного процедурно-процессуального кодекса РК норму, допускающую возможность засекречивания информации о расходовании бюджетных средств и субъектах, получивших эти средства.

Включить в сферу применения закона "О доступе к информации" регулирование сведений с ограниченным доступом.

При регламентировании процедуры отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней исключить нормы, создающие конфликт интересов, риски коррупции и злоупотреблений.

регламентировать в Административном процедурно-процессуальном кодексе РК (вступает в действие 1 июля 2021 года) процедуру отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, то есть закрепить этот порядок на уровне законодательного акта.

"Мы уверены, что процедуры отнесения сведений к служебной информации требуют незамедлительного реформирования, особенно в период пандемии, когда гражданам необходим своевременный и оперативный доступ к информации", – заключили представители "Правового медиа-центра".