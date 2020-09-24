Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, передает Informburo.kz

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В штаб-квартире Организации объединённых наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщает пресс-служба МИД РК.

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, был принят резолюцией 44/128 Генассамблеи от 15 декабря 1989 года. Документ предусматривает, что ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства – участника протокола, не подвергается смертной казни. Каждое государство-участник соглашается принимать все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

В 2003 году Нурсултан Назарбаев подписал указ о введении моратория на смертную казнь в стране. В декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.