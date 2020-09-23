Акимом Костанайского района стал Жансултан Таукенов, ранее занимавший должность руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений.

Виктор Радченко, ранее руководивший Костанайским районом, переведен на должность акима Карасуского района.

Жансултан Коныртаевич Таукенов родился 5 октября 1975 года в селе Байгабул Амангельдинского района Костанайской области. Имеет высшее образование по специальности экономист. Работу в госучреждениях начинал в 1994 году налоговым инспектором в Торгайской области.

Виктор Николаевич Радченко родился 1 ноября 1967 года в поселке Козацкое в Украине. Окончил Костанайский инженерно-технический университет им. М. Дулатова (инженер-электрик) и Карагандинский экономический унивеситет Казпотребсоюза (бакалавр государственного и местного управления). На государственную службу пришел в 2007 году на должность заместителя акима Аркалыка. До этого был директором Аркалыкской ТЭК.

Фото предоставлено пресс-службой Костанайской области