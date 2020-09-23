По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 сентября, на большей части территории региона ночью и утром пройдут дожди. В пятницу и субботу, 25-26 сентября, осадков не ожидается. По утрам местами возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг ночью будет 1-6 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем +7...+12°С, на юге +15°С. В пятницу, 25 сентября, ночью термометры покажут от -3 до +2°С. Следующей ночью, 26 сентября, будет ещё холоднее: от 0 до минус 5 градусов, лишь на востоке области столбики термометров поднимутся выше нуля и достигнут отметки +3°С. Днем в пятницу и субботу ожидается одинаковая температура +5...+10°С, на юге +13°С.

В Костанае показатели температуры будут следующими: в четверг ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С. В пятницу: ночью 0...+2°С, днем +8..+10°С. В субботу: ночью 0...-2°С, днем +8...+10°С

По прогнозам синоптиков, 24 сентября ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать скорости 27 м/с. В пятницу и субботу, 25-26 сентября, ветер будет периодически менять направление с северного на северо-восточное, скорость его составит 9-14 м/с.