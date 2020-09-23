Депутат Айкын Конуров сообщил, что продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается и подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С запросом он обратился к премьер-министру из-за стремительно неоправданного роста цен на продовольственные товары и падении реальных доходов населения.

Конуров привел статистику, что за январь-август нынешнего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, продовольственные товары подорожали на 10,4 процента.

Наибольшие темпы роста показали те продукты, которые составляют основную часть рациона населения и в большей части производятся в Казахстане. Стоимость хлебобулочных изделий выросла на 14 процентов, муки – на 22,9 процента, круп – на 33 процента, картофеля – на 26,6 процента, яиц – на 13,9 процента, масла – на 15 процентов, мяса и мясных продуктов – на 13,5 процента.

"При снижении реальных доходов населения это вынуждает экономить на качестве и безопасности питания. Во втором квартале доля затрат на продовольствие в структуре расходов населения достигла рекордного показателя 56,4 процента. Казахстанцы не стали больше есть, рост обусловлен подорожанием продовольствия.

Между тем, здоровье нации, которое и так оказалось под серьезной угрозой в нынешнем году, напрямую зависит от качества питания, в особенности подрастающего поколения. Это очень актуально в преддверии осенне-зимнего периода и ожидаемой второй волны коронавируса. Продовольственная корзина широких слоев населения ухудшается. Подобное развитие ситуации заставляет говорить о комплексном продовольственном кризисе", - сказал Конуров.

"Народные коммунисты" считают, что расходы на еду не должны быть непосильным бременем в стране, располагающей огромными сельскохозяйственными ресурсами.

Депутат напомнил, что огромные государственные инвестиции планируется направить на строительство оптово-распределительных центров, их введут в эксплуатацию до конца 2022 года, однако это вызывает вопросы.

Он уточнил, что меры по развитию агропродовольственного комплекса, как показывает практика, также не решают вопросы ценовой доступности продовольствия и обеспечения его качества. Какие бы средства не вкладывались в модернизацию агропрома, к улучшению продовольственного снабжения и подавлению агфляции это не приводит без адресных мер в данной сфере.

Фракция "Народные коммунисты" предлагает разработать национальный проект "Доступное и качественное питание для всех казахстанцев".

"В нем следует, в частности, предусмотреть оказание помощи гражданам посредством выпуска специальных купонов или платежных карт для приобретения казахстанских продуктов. Это позволит одновременно улучшить питание населения и поддержать отечественных производителей. При этом средства будут поступать конкретным поставщикам на основе свободного конкурентного выбора потребителей, а не идти в кулуарном порядке через сомнительные схемы и многочисленных посредников, субсидируя в конечном итоге финансовые институты. Принятие данного национального проекта - принципиальный вопрос текущей повестки дня", - сказал Конкуров.