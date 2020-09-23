Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября. Такие прогнозы были сделаны теплокомпанией на основе предварительных данных Казгидрометцентра о среднесуточной температуре воздуха в областном центре.

Ранее в пресс-службе КТЭК напомнили, что старт отопительного сезона возможен по постановлению акима города при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха 10°С на протяжении трёх суток подряд.

Иллюстративное фото static.actu.fr

23 сентября в течение дня ГВС появится в домах района КЖБИ, за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали ГВС было отключено:

мкр. «Наурыз» - 6 Б, 6В, Абая 28/3, 28/4,

Баумана 2А, 12,

Баймагамбетова 3(4корпуса), 3Д,

Гагарина 14, 15, 17, 18, 18Б, 19, 21, 23, 35,

Садовая 49, 51, 71,71А, 73, 75/10, 98, 100А, 100Г, 100Д, 100Е, 100К, 100/2.

До конца недели горячая вода появится по адресам абонентов:

Баймагамбетова 3а,3б,

Воинов-интернационалистов 10,12,14,16,

Садовая 79, 81,

Абая 33/1, 39А,

Баймагамбетова 4А, 8,

Гагарина 9А.

В последнюю очередь, 30 сентября, ГВС дадут жителям домов по следующим адресам:

6 мкр. 1, 2, 3а, 106, 106А,

7 мкр. 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 8А, 9, 9Б, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б(1корпус), 21, 25,

8 мкр. 14А, 15,

Арыстанбекова 6,

В.Интернационалистов 24,

Зеленая 24, 25, 26, 27, 28,

Карбышева 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55,

Спортивная 8, 10, 12, 29,

Центральная 11,

Штабная 13, 16,

Толстого 25.

Кроме того, в 17 домах отключат ГВС 23 и 24 сентября, чтобы подключить вновь построенной тепломагистрали к существующей: