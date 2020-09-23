Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК

23 сентября 2020, 12:19 |  ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября. Такие прогнозы были сделаны теплокомпанией на основе предварительных данных Казгидрометцентра о среднесуточной температуре воздуха в областном центре.

Ранее в пресс-службе КТЭК напомнили, что старт отопительного сезона возможен по постановлению акима города при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха 10°С на протяжении трёх суток подряд.

Иллюстративное фото static.actu.fr

23 сентября в течение дня ГВС появится в домах района КЖБИ, за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали ГВС было отключено:

  • мкр. «Наурыз» - 6 Б, 6В, Абая 28/3, 28/4,
  • Баумана 2А, 12,
  • Баймагамбетова 3(4корпуса), 3Д,
  • Гагарина 14, 15, 17, 18, 18Б, 19, 21, 23, 35,
  • Садовая 49, 51, 71,71А, 73, 75/10, 98, 100А, 100Г, 100Д, 100Е, 100К, 100/2.
До конца недели горячая вода появится по адресам абонентов:
  • Баймагамбетова 3а,3б,
  • Воинов-интернационалистов 10,12,14,16,
  • Садовая 79, 81,
  • Абая 33/1, 39А,
  • Баймагамбетова 4А, 8,
  • Гагарина 9А.
В последнюю очередь, 30 сентября, ГВС дадут жителям домов по следующим адресам:
  • 6 мкр. 1, 2, 3а, 106, 106А,
  • 7 мкр. 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 8А, 9, 9Б, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б(1корпус), 21, 25,
  • 8 мкр. 14А, 15,
  • Арыстанбекова 6,
  • В.Интернационалистов 24,
  • Зеленая 24, 25, 26, 27, 28,
  • Карбышева 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
  • Спортивная 8, 10, 12, 29,
  • Центральная 11,
  • Штабная 13, 16,
  • Толстого 25.

Кроме того, в 17 домах отключат ГВС 23 и 24 сентября, чтобы подключить  вновь построенной тепломагистрали к существующей:

  • Абая, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50, 52, 54, 54А,
  • Джамбула,89, 89/3,91, 93, 95,
  • Маяковского,104/1, 104/2.