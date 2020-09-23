Кому дадут горячую воду на КЖБИ и когда стартует отопительный сезон, сообщили в КТЭК
Как сообщили в пресс-службе ГКП, отопительный сезон в Костанае может начаться 28 сентября. Такие прогнозы были сделаны теплокомпанией на основе предварительных данных Казгидрометцентра о среднесуточной температуре воздуха в областном центре.
Ранее в пресс-службе КТЭК напомнили, что старт отопительного сезона возможен по постановлению акима города при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха 10°С на протяжении трёх суток подряд.
Иллюстративное фото static.actu.fr
23 сентября в течение дня ГВС появится в домах района КЖБИ, за исключением тех домов, где до опрессовки, по причине реконструкции тепломагистрали ГВС было отключено:
- мкр. «Наурыз» - 6 Б, 6В, Абая 28/3, 28/4,
- Баумана 2А, 12,
- Баймагамбетова 3(4корпуса), 3Д,
- Гагарина 14, 15, 17, 18, 18Б, 19, 21, 23, 35,
- Садовая 49, 51, 71,71А, 73, 75/10, 98, 100А, 100Г, 100Д, 100Е, 100К, 100/2.
- Баймагамбетова 3а,3б,
- Воинов-интернационалистов 10,12,14,16,
- Садовая 79, 81,
- Абая 33/1, 39А,
- Баймагамбетова 4А, 8,
- Гагарина 9А.
- 6 мкр. 1, 2, 3а, 106, 106А,
- 7 мкр. 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 8А, 9, 9Б, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17Б(1корпус), 21, 25,
- 8 мкр. 14А, 15,
- Арыстанбекова 6,
- В.Интернационалистов 24,
- Зеленая 24, 25, 26, 27, 28,
- Карбышева 43, 43А, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
- Спортивная 8, 10, 12, 29,
- Центральная 11,
- Штабная 13, 16,
- Толстого 25.
Кроме того, в 17 домах отключат ГВС 23 и 24 сентября, чтобы подключить вновь построенной тепломагистрали к существующей:
- Абая, 36, 36/1, 38, 40/1, 42/1, 44/1, 50, 52, 54, 54А,
- Джамбула,89, 89/3,91, 93, 95,
- Маяковского,104/1, 104/2.
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