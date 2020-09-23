У кого отключат сегодня свет в Костанае?

23 сентября 2020, 09:17 |  ЖКХ

Отключение коснется жителей центральной части города и района КСК. Электроэнергию отключат сегодня, 23 сентября, на 8 часов. Об этом служба IKomek сообщила на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото pixabay.com

23 сентября с 10.00 до 18.00

Спальный сектор:

- пр. Аль-Фараби 32, 36А, 38, 40А

- пр. Абая 166, 168

- ул. Тауелсиздик 27, 37.

Социальные объекты:

- Магазин «Фора»,

- ТД «Атлант»,

- Департамент юстиции,

- Отдел земельных отношений,

- Банк «Хоум кредит»,

- Народный банк по пр. Аль-Фараби, 42.

Светофоры:

- ул. Каирбекова- пр. Аль-Фараби,

- пр. Абая – ул. Тауелсиздик.

23 сентября с 10.00 до 18.00

Спальный сектор:

- ул. Каирбекова 340, 342,

- ул. Текстильщиков, 3А, 3/51,

- Красносельская 128.