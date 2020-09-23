Коронавирус в Казахстане. Заболели: 107 450 (+76).
Выздоровели: 102 219 (+155). Умерли: 1 699 (+28 с 14.09 по 20.09)
Пневмония. Заболели: 31 532 (+364)
Выздоровели: 26 805 (+066) Умерли: 345 (+0)
КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 470 (+2). Выздоровели: 2 908 (+2). Умерли: 17 (+1 с 14.09 по 20.09)
У кого отключат сегодня свет в Костанае?
23 сентября 2020, 09:17 | ЖКХ
Отключение коснется жителей центральной части города и района КСК. Электроэнергию отключат сегодня, 23 сентября, на 8 часов. Об этом служба IKomek сообщила на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pixabay.com
23 сентября с 10.00 до 18.00
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 32, 36А, 38, 40А
- пр. Абая 166, 168
- ул. Тауелсиздик 27, 37.
Социальные объекты:
- Магазин «Фора»,
- ТД «Атлант»,
- Департамент юстиции,
- Отдел земельных отношений,
- Банк «Хоум кредит»,
- Народный банк по пр. Аль-Фараби, 42.
Светофоры:
- ул. Каирбекова- пр. Аль-Фараби,
- пр. Абая – ул. Тауелсиздик.
23 сентября с 10.00 до 18.00
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 340, 342,
- ул. Текстильщиков, 3А, 3/51,
- Красносельская 128.
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