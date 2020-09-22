Хамзаев Ержан Нурланович ушел из дома 21 сентября около 17.00 и не вернулся. Управление полиции г. Рудный уже занимается поисками Ержана. В его поисках также помогают волонтеры.

Приметы: рост около 150 см., среднего телосложения, глаза синие, волосы желтые, был одет в спортивный костюм красного цвета, кроссовки красного цвета.

Всем, кому что либо известно о местоположении несовершеннолетнего, просят сообщить в УП г.Рудного или позвонить по номеру 102.