Участковый пункт полиции № 15 будет обслуживать жителей новых микрорайонов областного центра - Юбилейный и Алтын Арман. Расположился он по адресу микрорайон Юбилейный, 42.

- Пункт полиции оснащен системой видеонаблюдения. Камеры выведены на Центр оперативного управления УП города Костаная. Это значит, что процесс общения с гражданами находится под постоянным контролем. Исключает это и коррупционные риски, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кроме того, во дворах этих микрорайонов установили 20 камер видеонаблюдения. Изображение с них поступает в новый пункт полиции и ЦОУ.

- В штат нового участкового пункта полиции введены три должности - два участковых инспектора и ювенальный полицейский - за счет перераспределения штатной численности. Это позволит эффективно реагировать на жалобы и заявления более чем 14 тысяч жителей микрорайонов, - отметил начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ.