Напротив входа в Центральный сквер по ул. Алтынсарина возвели основание постамента, сейчас делают облицовку фундамента. Как сообщили "НГ" строители, работы ведет ТОО «Таза Жол». По их словам, при хорошей погоде памятник установят до конца сентября.

Памятник Ибраю Алтынсарину разместят перед входом в Центральный сквер

Рабочие трудятся по всем правилам карантинного режима - в масках, но используют их скорее не как средство от covid-19, а как защиту при проведении отделочных работ. Вместо старой брусчатки на этом месте появится новая.

Ранее «НГ» спрашивала отдел ЖКХ акимата Костаная о том, какой именно памятник появится перед Центральным сквером. Руководитель отдела Наурзбай МУСИН ответил: «Для получения более точной информации нужно обратиться в ГУ «Управление культуры и развития языков акимата Костанайской области», так как инициатором данной установки выше указанного памятника является выше указанное ГУ».





Однако руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ перенаправил нас в акимат Костаная.

- Документы на установку объектов монументального искусства собирают акиматы городов и районов, - пояснил он. - Этот вопрос не входит в компетенцию управления.

Руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА сейчас находится в отпуске. Как сообщили в отделе, заместителя у нее нет, поэтому ответ на вопрос о затратах на установку памятника смогут предоставить "НГ" только в начале октября.





Старую брусчатку вокруг памятника заменят на новую

В запросе в отдел ЖКХ «НГ» также спрашивала: «Проводилось ли изучение общественного мнения по поводу необходимости установки и внешнего вида данного памятника?». На что получили ответ: «Согласно Правил установления сооружений монументального искусства, утвержденных приказом министра культуры и спорта РК от 28 апреля 2020 года № 103, проведение изучения общественного мнения не предусмотрено».

Фото Андрея СКИБЫ