Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате 500 миллионов тенге. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу Минфина Жанат Элиманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В отношении бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, который подозревается в растрате 500 миллионов тенге, выделенных для создания информационных систем. С санкции суда он взят под стражу, следствие продолжается", - сказал Жанат Элиманов.

По версии следствия, Абишев, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. "На сегодняшний день информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, она фактически не функционирует, не работает. И, соответственно, бюджету нанесен ущерб в этом размере. Кроме того, в рамках этого уголовного дела также проверяются другие факты расходования бюджетных средств в этом министерстве. Но, к сожалению, есть у нас требования законодательства уголовно-процессуального, которое ограничивает к распространению информацию... Эти действия были совершены в конце 2018 года, это было до пандемии", - добавил Элиманов.

Напомним, вице-министр здравоохранения Олжас Абишев был задержан в начале августа.

Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.