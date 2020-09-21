Хватит делать ставку на бабушек и пайки в качестве главной симпатии. Лучшими в этом деле были прошлые акимы

Новому акиму города нужно будет смотреть на все накопившиеся проблемы свежо, и сразу сделать все, чтобы не увязнуть в бюрократии. Ему придется мыслить в принципиально другой системе координат - не по накатанной, не по колее!

Поэтому решения должны быть смелее и эффективнее, чем предложения «съевших собаку» местных чиновников. Главное для нового человека – не пытаться адаптироваться к существующей системе, а сделать все, чтобы построить свою модель управления нашим, пока еще перспективным городом.

Во-вторых, это должен быть идеолог со вкусом. Конечно, в Рудном будет хорошим даже тот аким, при котором отремонтированные дороги не развалятся после первой же зимы. Откровенно говоря, нормальные дороги и недырявые коммуникации – вопрос первой необходимости. Стартовый минимум. Но этого нашему городу уже недостаточно. Изобретательность и хороший вкус нужны для того, чтобы придать городу собственный стиль, деверсифицировать по-настоящему экономику, сделать его уникальным и непохожим на все другие моногорода нашей страны. А также воспринимать, слышать и давать ход хорошим идеям молодых креативщиков, предпринимателей, художников, творческой интеллигенции и т. д.

В-третьих, новый аким должен быть правильной электоральной ориентации. В смысле – нетрадиционной, то есть, эффективной. Хватит делать ставку на бабушек и пайки в качестве главной симпатии. Лучшими в этом деле были прошлые акимы. Не стоит с ними соперничать. На мой взгляд, новый лидер нашего города должен решить более сложную задачу – завоевать симпатии активной и, что вполне оправданно, скептичной части населения. А это – средний бизнес, молодежь, менеджеры, активные самозанятые – все те, кто будет создавать дух нового современного стереогорода. Если эти люди не поддерживают акима, то назвать его реальным хозяином города весьма сложно.

В-четвертых, у нового акима должна быть отличная физическая форма. Логика очень простая – если человеку наплевать на себя, то на город и подавно. И наоборот. Любовь к себе - необходимый фундамент любви к тому, чем ты занимаешься.

И последний критерий, делающий картину целостной, это финансовый эксгибиоционизм. Да, образ жизни нового акима должен быть максимально открытым и соответствовать его доходам. Особенное значение этот критерий имеет в последнее время на постсоветском пространстве, где в коррупции часто «тонут» лучшие начинания. Конечно, застраховаться, что новый градостроитель не испортится на новом месте, нельзя, но изначально он должен быть готов ответить на все возникающие вопросы.

А также - выстроить новый эффективный подход во взаимодействии с обществом, оказать содействие, а не давление, в создании по-настоящему эффективного маслихата.