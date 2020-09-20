Российское правительство сняло ограничения на въезд в Россию для граждан Казахстана и имеющих вид на жительство в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото © Турар Казангапов

В пресс-службе российского кабинета министров сообщили, что полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Кыргызстаном (Бишкек) и Беларусью (Минск) возобновится с 21 сентября. С Южной Кореей (Сеул) - с 27 сентября.

"Для граждан еще четырех стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи - снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.

При этом в КНБ Казахстана пояснили, что возобновлено только авиасообщение. Решение об открытии сухопутных границ будет приниматься правительством с учетом эпидемиологической обстановки.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.