Управление по чрезвычайным ситуациям Костаная предупредило о том, что 21-22 сентября на территории города ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, вероятность шторма 90-95%.

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"В связи с усилением ветра и изменением погодных условий в областном центре уже зафиксированы случаи срывов кровли крыш зданий и сооружений, аналогичные случаи зафиксированы и в других районах Костанайской области", - говорится в сообщении.

УЧС призывает следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности:

- при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях,

- если сильный ветер застал вас на улице, не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.