Официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов объясняет то обстоятельство, что на данный момент Казахстан заключил соглашение о покупке вакцины от COVID-19 только с Россией, тем, что эта страна опережает остальные. Такой ответ он дал на вопрос журналиста во время онлайн-брифинга, сообщает Радио "Азаттык".

Флакон с российской вакциной от COVID-19 «Gam-COVID-Vac». Иллюстративное фото

- Это, наверное, связано с тем, что российская вакцина немного вырвалась вперед в части клинических исследований и их результаты наиболее близки к четвертому этапу, после которого будет запускаться в массовое производство, - заявил Коджахметов.

Он также настаивал, что Казахстан готов заключить соглашение с любой страной, вакцина которой первой пройдет сертификацию и будет производиться массово.

- Не важно, китайская это будет, российская или казахстанская; конечно, мы будем отдавать предпочтение отечественной. Самое главное - принятие оперативных мер, - заявил спикер Минздрава.

На днях казахстанские СМИ распространили новость, что Всемирная организация здравоохранения включила в список вакцин-кандидатов вторую казахстанскую разработку. Официальный представитель Минздрава, отвечая на вопрос о секрете такого «успеха казахстанских разработчиков», призвал общественность «поверить» в казахстанских ученых.

- Давайте поверим, давайте посмотрим... Это международная сертификация, и я рад, что наши ученые достигли такого уровня, - сказал Коджахметов.

В настоящее время во всем мире разрабатывается более 100 видов вакцин. Ранее в Казахстане активно обсуждались заявления российского руководства о регистрации в этой стране вакцины от коронавируса «Спутник V». 12 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что к началу осени в Россию направят делегацию для переговоров по закупке вакцины. Это вызвало вопросы в обществе. После Минздрав выступил с заверениями, что Казахстан не планирует закупать препарат до завершения всех испытаний.

24 августа министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой отправился в Москву в составе делегации казахстанского правительства. Одним из вопросов на повестке встреч было приобретение вакцины российского производства, когда она «будет готова и пройдет международную сертификацию».

26 августа стало известно, что Казахстан подписал соглашение «о взаимопонимании» с Россией о выделении Нур-Султану российской вакцины от коронавируса, финальные испытания которой пока не завершены.

Мировое медицинское сообщество, в том числе Всемирная организация здравоохранения, выразило обеспокоенность в связи с регистрацией российской вакцины, которая не прошла все необходимые стадии испытаний.

Москва, несмотря на высказанные западными медиками сомнения в эффективности и безопасности препарата, выпустила 8 сентября первую партию в гражданский оборот.

В начале сентября вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, в отличие от казахстанских разработок, противопоказана гражданам, входящим в группу риска и подлежащим первоочередной вакцинации.