Учитывая объемы закупки ведомства, завышение стоимости медоборудования обошлось государству в убыток более 40 миллионов тенге. Она подчеркнула, что стоимость ИВЛ марки "Авента-М" во время пандемии снизилась в два раза.

Более того, министерство здравоохранения Казахстана приостановило применение этого аппарата ИВЛ на территории страны, после того как приостановили использование "Авента-М" россияне.

Аналогичный факт приобретения аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости зафиксировали в управлении здравоохранения Атырауской области.

"Выявлены случаи, когда один поставщик (ТОО "Qazmed Leasing") продавал аппарат ИВЛ американского производства для медицинских учреждений различных регионов по цене с разницей до 8 миллионов тенге", - отметила Карипова.

Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 миллиона тенге, для управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 19 миллионов тенге, для медицинских центров Шымкента – более 22 миллионов тенге. А сейчас он продается уже за 14 миллионов тенге.

По этим фактам проводятся проверки и будут приняты процессуальные решения.