С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

Фото Турара Казангапова

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Кыргызстаном (город Бишкек) и Беларусью (город Минск)", – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.

В посольстве напомнили, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК от 16 сентября, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вводятся новые правила для прибывающих из России.

"Пассажиры, прилетающие в Казахстан из России авиарейсами, помимо термометрии и анкетирования, должны предоставить справку об обследовании на Covid-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, полученной менее чем за пять суток до пересечения границы. При отсутствии справки лабораторное обследование на Covid-19 методом ПЦР проводится для иностранных граждан по месту пребывания, для граждан РК – по месту проживания, в течение 48 часов со дня прилёта с вручением уведомления об обязательности его прохождения. В противном случае пассажиры отправляются на 14-дневный домашний карантин", – говорится в сообщении.

В Комитете гражданской авиации сообщили, что рейсы будут выполнять на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

"Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и Россией", – говорится в информации КГА.

В середине августа в посольстве Казахстана в России заявили, что авиакомпании начали продавать билеты в РФ. При этом предупредили, что ограничения на въезд в Россию продолжают действовать, поэтому покупка авиабилетов на рейсы в РФ не гарантирует пассажиру полёт по выбранному маршруту.