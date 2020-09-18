По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 сентября, при переменной облачности осадков на территории Костанайской области не ожидается. В воскресенье и понедельник, 20-21 сентября, на большей части территории области, включая Костанай, пройдут дожди. Местами возможны гроза, шквал и град.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В субботу, 19 сентября, ночью будет 4-9 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем будет достаточно тепло: +15...+20°С, на юге +23°С. В воскресенье ночью ожидаем +8...+13°С, на востоке области +5°С. Днем в воскресенье столбики термометров снова покажут +15...+20°С, на юге +23°С. В понедельник, 21 сентября, ночью будет +3...+8°С, на севере +7°С.

В Костанае показатели температуры будут следующими: в субботу ночью +5...+7°С, днем +17...+19°С. В воскресенье: ночью +8...+10°С, днем +16...+18°С. В понедельник: ночью +4...+6°С, днем +10...+12°С

По прогнозам синоптиков, 19 сентября ветер будет юго-западным, в воскресенье и понедельник - юго-восточным. Скорость ветра составит скоростью 9-14 м/с, временами усиливаясь до 15-20 м/с. В воскресенье отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.



