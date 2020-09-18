В Алматы начался согласованный митинг против нового Кодекса о здоровье народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мирный митинг начался в 15.00. К этому часу в сквере за кинотеатром "Сары Арка" собрались десятки алматинцев.

Среди собравшихся - люди разного возраста и пола. Некоторые пришли на собрание с детьми.

Многие держат в руках плакаты. Часть из них содержит лозунги, касающиеся непосредственно медицины.

Еще часть направлена против "секспросвета" в школах.

Напомним, 3 июня в Казахстане вступил в силу новый закон о порядке и организации проведения мирных собраний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что документ соответствует конституционным правам казахстанцев. "Я подписал закон о проведении мирных митингов. Главная особенность - не нужно получать разрешения, достаточно уведомления. Думаю, что этот закон внесет вклад в дальнейшее развитие общественно-политических отношений в демократическом русле", - говорил Токаев.