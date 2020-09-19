В Казахстане в очередной раз прозвучало предложение списать кредиты безработным казахстанцам. Появилась оговорка: речь идет о тех, кто до пандемии исправно платил налоги. Мнения по этому поводу разделились: одни выступили за кредитную амнистию, другие считают, что это не решит проблему, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Экономический обозреватель Сергей Домнин выступает против кредитной амнистии. По его мнению, списание долгов - это временное решение, которое может привести к серии новых, еще более серьезных проблем.

"Стремление поддержать граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации из-за коронакризиса, само по себе логичное. Человек, оказавшийся без работы, в долгах, оставшийся без поддержки близких, может пойти на крайние меры. А в условиях всплеска безработицы таких людей становится больше на несколько десятков тысяч.

Однако разовые списания кредитов социально уязвимых слоев населения за счет государственного бюджета в этом плане не самая лучшая практика. Да, в короткой перспективе состояние кредиторов облегчается. Но зачастую после этого они на некоторый промежуток времени лишаются возможности получать кредиты. Такая норма была совмещена с кредитной амнистией, прошедшей в Казахстане в прошлом году", - говорит эксперт.

Кредитная амнистия никак не лишает самой главной проблемы эту группу населения - ее доходы не становятся более стабильными и не растут, говорит Сергей Домнин. После прощения кредитов растет лишь уверенность в том, что кредит спишут еще раз.

"Серьезный разрушительный эффект кредитные амнистии создают в отношениях банков и заемщиков: если банки будут понимать, что потери от неработающих кредитов социально уязвимым группам населения могут регулярно компенсировать из бюджета, то таких людей будут кредитовать активнее и безответственнее", - считает экономист.

Сергей Домнин считает, что есть другие варианты решения проблемы безработных заемщиков банков. Одно из них - банкротство физических лиц.

"Общая задача - в значительной мере задача депутатов - сделать казахстанское законодательство о банкротстве физлиц таким, чтобы наши сограждане могли пройти тяжелый этап в жизни с наименьшими потерями и не оставались в финансовой пропасти годами.

Еще одно решение – повышение эффективности и охвата программ по борьбе с безработицей. Это те деньги, которыми человек мог бы расплатиться за кредит, но из-за плохого администрирования госпрограммы его или не взяли на работу, или по каким-то причинам не платят за нее вовремя. Здесь депутаты могли бы оказать обществу неоценимую услугу, если бы подвергали тщательному анализу качество антикризисных программ, если бы работали над повышением эффективности норм, регламентирующих трудовые отношения", - говорит Сергей Домнин.

Но главная причина, по которой Сергей Домнин против кредитной амнистии, это вопрос о том, откуда будут брать деньги на погашение долгов заемщиков.

"Не стоит забывать, что бюджет - это не абстрактный клад с золотом, а деньги налогоплательщиков, которые должны расходоваться на создание общественных благ, в том числе выплаты пенсий, зарплат учителям и врачам, строительство дорог. Депутаты сами неоднократно подчеркивали, что эти сферы недостаточно финансируются. Списывая долги за государственный счет, мы отбираем деньги у бюджетников и пенсионеров, которым могли бы заплатить больше", - говорит экономист.

А вот доктор экономических наук Магдат Спанов выступает за списание долгов. Правда, с оговоркой.

"Списание долгов для социально уязвимых слоев, людей с ограниченными возможности, детей-сирот - эти случаи да, я бы более детально посмотрел бы. Но если депутаты поднимают эту проблему, я бы задал вопрос: "За счет каких средств?". Если за счет их заработной платы и за счет экономии на их расходах, то хорошо", - комментирует экономист.

Другое дело, если списывать кредиты будут за счет бюджета. Экономист считает, что сейчас в стране достаточно других вопросов, которые требуют финансирования.

"Мы постоянно закрываем те или иные дыры бюджета, и у нас доходная часть сильно сократилась. Мы активно используем деньги Национального фонда и подошли уже к пределу.

Нам могут деньги понадобиться на более нужные, другие решения вопросов. Ведь многие у нас кредиты получали на что? На телефоны, проведение сабантуя и прочие "непроизводственные" расходы, я бы сказал", - говорит Магбат Спанов.

Магбат Спанов предлагает другой вариант решения проблемы должников банков. Экономист считает, что можно дать отсрочку по кредитам для безработных.

"Мы много говорим о финансовой грамотности населения. Но если мы будем каждый раз кредиты списывать, то о какой грамотности идет речь? Ведь это затрагивает и тех, кто работает и платит налоги в бюджет. При чем тут они?

У нас должна быть четкая и ясная система. И мне кажется, что эта система, в которой мы говорим о списании кредитов, приведет нас в никуда. То есть мы население не учим, а наоборот делаем так, чтобы оно относилось потребительски ко всем вопросам. Деньги надо уметь считать", - заключил Магбат Спанов.