Почему театры открыли, а кинотеатры - нет, пояснили в Минздраве
Очередное послабление карантинных ограничений позволило казахстанцам посещать театры, однако кинотеатры до сих пор остаются закрытыми, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
С 16 сентября разрешена деятельность театров при заполняемости до 50 процентов, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции.
Официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев пояснил, что культурно-массовые мероприятия подразумевают скопление большого количества людей в закрытом пространстве с ограниченной возможностью соблюдения физической дистанции между ними.
Учитывая преимущественно воздушно-капельный путь передачи коронавирусной инфекции, необходимо обеспечение достаточного воздухообмена и нормативных параметров микроклимата в помещениях кинозалов.
"В театрах можно проконтролировать зрителей, они просматриваются. Можно проследить, чтобы они оставались на своих местах. А в кинотеатрах выключают свет и после начала сеанса зал не контролируется, люди смогут свободно перемещаться, пересаживаться. Это риск.
К тому же длительность одного действия в театре 40-50 минут, а в кинотеатре фильм идет около двух часов", - пояснил Байтанаев.
При этом он добавил, что если граждане продолжат строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то кинотеатры также смогут возобновить работу.
"План поэтапного возобновления деятельности объектов формируется на основании анализа готовности субъектов и объектов к работе в режиме карантина по утвержденным алгоритмам. В настоящее время в целях послабления работы объектов бизнеса Минздравом совместно с Нацпалатой предпринимателей "Атамекен" прорабатывается вопрос возобновления деятельности кинотеатров при условиях:
- соблюдения зрителями масочного режима и социальной дистанции в залах;
- обеспечении заполняемости залов не более 70 процентов от мощности, но не более 80 человек, с рассадкой через кресло;
- соблюдения требований к работе вентиляции помещений кинотеатров;
- проведения дезинфекции приточных камер и установок системы вентиляции;
- ограничения доступа в служебные помещения оборудования системы вентиляции посторонних лиц;
- установления дезковриков у входа в кинозал;
- увеличения времени между сеансами для проведения уборки с применением дезинфицирующих средств;
- запрета на вход в кинозал с едой;
- последующего проведения мониторинга за соблюдением установленных требований мониторинговыми группами в составе представителей общественности и бизнеса", - перечислил он.
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