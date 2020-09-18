В северных регионах по маршруту перелётных птиц проведут вакцинацию против птичьего гриппа
Вакцинацию против высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГП) проведут в радиусе 20 км от птицефабрик и по маршруту перелёта диких птиц, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
"Для минимизации рисков переноса возбудителя птичьего гриппа в другие регионы решено начать вакцинацию в приграничных с РФ районах Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, а также в некоторых районах Акмолинской области. Кроме того, в соответствии со стратегией борьбы с птичьим гриппом, предусмотрена вакцинация домашних птиц в личных подворьях в радиусе 20 км от действующих птицефабрик и по маршруту перелёта диких птиц", – говорится в сообщении.
В МСХ сообщили, что в Северо-Казахстанской области проводят утилизацию трупов птиц, дезинфекцию помещений и придворовых территорий. Для вакцинации птиц региону выделили 873 тысячи доз отечественных препаратов против ВПГП.
В нескольких районах СКО произошли вспышки птичьего гриппа. Введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции из карантинных районов. В МСХ сообщили, что Республиканский эпизоотический отряд возместит ущерб владельцам павшей домашней птицы на основании среднемесячных рыночных цен, которую определит специальная комиссия при акимате СКО.
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