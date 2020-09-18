Вакцинацию проведут в граничащих с Россией районах Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, а также в некоторых районах Акмолинской области, передает Informburo.kz

Коммунальщики ежедневно собирают десятки тушек мертвых птиц на улицах Петропавловска / © Sputnik / Елена Бережная

Вакцинацию против высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГП) проведут в радиусе 20 км от птицефабрик и по маршруту перелёта диких птиц, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"Для минимизации рисков переноса возбудителя птичьего гриппа в другие регионы решено начать вакцинацию в приграничных с РФ районах Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, а также в некоторых районах Акмолинской области. Кроме того, в соответствии со стратегией борьбы с птичьим гриппом, предусмотрена вакцинация домашних птиц в личных подворьях в радиусе 20 км от действующих птицефабрик и по маршруту перелёта диких птиц", – говорится в сообщении.

В МСХ сообщили, что в Северо-Казахстанской области проводят утилизацию трупов птиц, дезинфекцию помещений и придворовых территорий. Для вакцинации птиц региону выделили 873 тысячи доз отечественных препаратов против ВПГП.

В нескольких районах СКО произошли вспышки птичьего гриппа. Введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции из карантинных районов. В МСХ сообщили, что Республиканский эпизоотический отряд возместит ущерб владельцам павшей домашней птицы на основании среднемесячных рыночных цен, которую определит специальная комиссия при акимате СКО.