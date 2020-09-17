Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сегодня, 17 сентября, внес изменения и дополнения в свои предыдущие постановления о режиме карантина в регионе.

Фото Ксении РЕБИК

Согласно этому документу, запрещенной остается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

Но теперь разрешены:

- деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований ПГГСВ РК № 43;

- деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК № 43;

- деятельность госорганов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований ПГГСВ РК № 43. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

- работа АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции;

- деятельность театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 43);

- деятельности объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований ПГГСВ РК № 43.

В выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК, вводятся следующие ограничительные меры:

– приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков.