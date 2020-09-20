30 августа в своем аккаунте в Facebook министр образования Асхат Аймагамбетов сообщил: «Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил министерству продолжить работу по реализации всех норм Закона «О статусе педагога». Одним из важнейших его положений является защита педагога от привлечения к несвойственным функциям и нерегламентированной отчетности».

Тема не новая, но нарушения как были, так и есть. Совсем недавно было возбуждено административное дело по Ленгерской вспомогательной школе-интернату, где педагогов привлекли к работам, которые не входят в их должностные обязанности.

Напомню, в конце 2019 года президент Казахстана сделал эдакий подарок всем учителям - подписал закон «О статусе педагогов». Много писали о нем и на стадии согласования проекта и после его принятия. Пандемия внесла свои коррективы – проверить, насколько нормы этого закона исполняются на деле, невозможно. Из видимого и ощутимого – подняли зарплату на 20% с начала текущего года, сделали доплату магистрантам. В августе оштрафовали представителей администрации учебных заведений и отделов образования, привлекавших учителей к несвойственным им функциям. Была ли это показательная порка, или же закон действительно начал работать – стоит спросить самих учителей. Хотя ответ предсказуем.

Министр образования также анонсировал создание неких советов по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Напрягает уже само название – советы будут смотреть за этикой педагогов и защищать их. А вот кто и как будет смотреть за качеством преподавания? Видимо, создадут еще один совет, например по контролю за качеством образования.

Возникает вопрос – есть же отделы образования (от районных до областных), которые и должны следить за тем, что творится в этойсфере. Но почему-то нужен контроль за контролерами. При том, что повсеместно из уст всех чиновников, начиная от президента и до каждого акима, звучит мантра: сокращать расходы на содержание госаппарата, уменьшать и оптимизировать штат сотрудников – государственных служащих. Но на деле количество всяческих советов, комиссий, комитетов, национальных агентств только растет. При этом функции их туманны и зачастую дублируют друг друга.

Безусловно, защита педагогов от всего и вся – задача нужная. Педагог не должен отвлекаться от своей основной и прямой обязанности – помогать нашим детям грызть гранит науки. Но несть и другая сторона медали - качество образования, которое способны дать современные учителя.

Думаю, многие читатели состоят в различных группах родителей, где педагоги пишут, что и как нужно делать, уточняют домашние задания, дают разъяснения и так далее. Уже по ним видно, что уровень грамотности самих педагогов катастрофически низок. Кто за этим будет следить?

Вышеупомянутый закон сократил количество проверок образовательных учреждений. Но что бы показала внеплановая проверка на предмет соответствия почетному званию – педагог? Не создает ли государство очередную касту неприкасаемых, тех, кто всегда прав, а если не прав – смотри пункт первый? Тех, кого нельзя осуждать, нельзя наказывать, ведь он – педагог.