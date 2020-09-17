Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в Костанае

17 сентября 2020, 11:56 |  Происшествия

О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в ночь с 16-го на 17 сентября на ул. Майлина, "НГ" сообщили читатели.

Иллюстративное фото morozvest.ru

По информации пресс-службы ДП Костанайской области, 16 сентября, в 23.36, 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, следуя по улице Майлина в сторону КСК, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится расследование.