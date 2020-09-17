Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до пандемии исправно платили налоги. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Рост просроченной задолженности по кредитам приведет к социальному взрыву.

Да. Государство обязано помочь своим гражданам, попавшим в беду из-за карантина.

Нет. Казахстанцы должны сами решать свои проблемы, не ожидая помощи от власти.

Нет. Я плачу налоги не для того, чтобы этими деньгами закрывали чужие кредиты.

