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Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в Костанае
17 сентября 2020, 11:56 | Происшествия
О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в ночь с 16-го на 17 сентября на ул. Майлина, "НГ" сообщили читатели.
Иллюстративное фото morozvest.ru
По информации пресс-службы ДП Костанайской области, 16 сентября, в 23.36, 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, следуя по улице Майлина в сторону КСК, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.
Пешеход от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится расследование.
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