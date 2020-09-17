Почти половина всех дорог в Казахстане станет платной к концу 2024 года. В Нацкомпании "ҚазАвтоЖол" предоставили список данных трасс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По данным организации, внедрение платности до 2024 года запланировано поэтапно. Как сообщил глава "ҚазАвтоЖол" Улан Алипов, до этого периода протяженность платных трасс планируется довести до 11 тысяч километров. Он отметил, что всего это будет около 45 процентов всех дорог страны. На них планируют потратить 25 миллиардов тенге.

"По нашим планам, до мая следующего года мы должны ввести в эксплуатацию 5800 километров дорог. Это будет первый этап. Это те дороги, которые прошли реконструкцию. А оставшиеся участки будут внедряться по мере завершения их строительства", - рассказал Улан Алипов.

Так, в 2021 году платность планируется ввести на автодорогах:

Уральск - граница России (Саратов);

Капшагай - Талдыкорган;

Тараз - Кайнар;

Кызылорда - Шымкент - Тараз;

Шымкент - граница Узбекистана;

граница России (Оренбург) - Актобе - Кызылорда;

Актобе - Уральск - граница России (Самара);

Павлодар - граница России (Омск);

Нур-Султан - Костанай - граница России (Троицк);

Актау - Бейнеу;

Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана;

Нур - Султан - Павлодар;

Павлодар - Семей - Калбатау.

А в 2022 году платными будут участки:

Петропавловск - граница России (Курган);

Темиртау - Караганда (обход Караганды);

Щучинск - Зеренда;

Таскескен - Бахты;

Жетыбай - Жанаозен.

В 2023 году следующие трассы станут платными:

Курты - Бурылбайтал;

Ушарал - Достык;

Карабутак - Рудный - Костанай;

Узынагаш - Отар.

Ну а в 2024 году платными будут дороги: