Надземными переходами власти Костаная начали активно интересоваться после неоднократных публикаций в «НГ». Проблема у двух переходов общей стоимостью более 200 млн тенге была одна: не работали лифты. Сбой в их работе нам объясняли производственным браком, некачественным монтажом и даже отключением в связи с карантином.

Переход на пр. Назарбаева. Как раз для инвалидов и мам с детьми эти лифты неудобны

В середине лета в акимате Костаная признали, что лифтам нужна обслуживающая организация, в конце августа она появилась.

- Пешеходные переходы по пр. Назарбаева и ул. Гашека переданы на обслуживание подрядной организации ТОО «Арон-2019», - сообщил в ответе на запрос «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Наурзбай МУСИН. - Составляется расчет на годовое обслуживание лифтов в пешеходных переходах. Подрядной организации направлена претензия по устранению дефектов в надземном переходе по пр. Назарбаева.

Директор ТОО «Арон-2019» Вадим СЕЙЛХАНОВ заверил, что лифты в переходе по пр. Назарбаева сейчас работают «и днем и ночью».

- Успеваем только пьяных и неадекватных личностей из них гонять, - добавил он. - Специально повесили большие таблички - что лифты предназначены только для инвалидов и матерей с колясками. Но ими пользуются все кому не лень.

14 сентября корреспонденты «НГ» в очередной раз побывали в надземном переходе по пр. Назарбаева, чтобы проверить работу лифтов. Кабинку одного из них, расположенного справа (если ехать со стороны города), мы так и не дождались.

- Лифт не работает! - видя, как мы давим на кнопку, сказал пенсионер Адиль ЕСИМХАНОВ. - Я живу в этом районе. Лифты заработали недавно, но время от времени то один, то другой не едет. Непонятно, как быть, если ты поднялся, к примеру, на лифте, перешел через переход, захотел спуститься, а второй лифт не работает! По-моему, лучше бы они вообще не работали.

В нашем случае так и получилось. Правда, сначала мы поднялись по ступенькам и перешли на другую сторону, чтобы проверить работу второго лифта. Он, к нашему удивлению, работал. Внутри - чисто, везде надписи, как пользоваться лифтом. Нажимаем кнопку с цифрой «1», чтобы спуститься вниз. Проехали секунду и остановились. Оказалось, кнопку нужно держать все время, пока едешь вниз или вверх, иначе кабинка останавливается. А если это мама с коляской или инвалид-колясочник, для которых эти лифты предназначены? И как им быть, если один лифт работает, а второй нет?

15 сентября один лифт в надземке по Назарбаева не работал

Кстати, кнопку вызова, которую нужно постоянно держать, чтобы открылись двери кабинки, специальная комиссия отнесла к числу грубых нарушений. Как и высокий порог, который не позволяет инвалидам-колясочникам проехать внутрь. В самом переходе неисправными оказались и жалюзи, через которые переход затапливает дождем. Кто будет устранять эти недостатки - пока непонятно, потому как ТОО «Арон-2019» отвечает только за эксплуатацию лифтов.

Инструкция об использовании лифтов

- Что касается лифтов в переходе по ул. Гашека, то мы предоставили дефектную ведомость в отдел ЖКХ с расчетами: на устранение неполадок надо 1-2 млн тенге, - пояснил «НГ» Сейлханов. - Но пока неизвестно, найдут ли эти деньги в бюджете.

Отделе ЖКХ намерен подать в суд на подрядчика, строившего надземку по ул. Гашека

В отделе ЖКХ сообщили, что в адрес ТОО «АМП Технологии», строившей надземный переход по ул. Гашека, направлена претензия по устранению дефектов в срок до 10 сентября. В противном случае акимат Костаная будет подавать в суд на подрядчика. Лифты в надземном переходе по ул. Гашека к 10 сентября так и не заработали.

- Мы уже предоставили ответ отделу ЖКХ о том, что неработающие лифты в надземном переходе по ул. Гашека - это не наша вина, - рассказал «НГ» директор ТОО «АМП Технологии» Куаныш ЖАЛМИНДИН. - Поэтому считаем, что подавать на нас в суд - неправильно. Мы свои обязательства по строительству перехода выполнили. Госэкспертизу и экспертизу архстройконтроля переход прошел. В день открытия перехода на лифтах прокатились наши госслужащие, в том числе аким области Архимед Мухамбетов. И убедились, что лифты исправные. Ключ от лифтов мы в тот же день отдали в отдел ЖКХ, через несколько дней лифты поставили на баланс в отдел ЖКХ. Это не дефекты, это вандализм, который не пресекли балансодержатели. Так при чем тут мы?

Подрядчик и акимат выясняют, кто должен отремонтировать переход по ул. Гашека. А он разрушается все больше

По словам Жалминдина, он также неоднократно просил акимат установить видеокамеры в районе перехода по ул. Гашека. Но этого тоже не сделали.

Складывается ощущение, что власти постарались по-быстрому сделать хоть что-то, чтобы успокоить возмущенных ненужностью надземных переходов горожан. Но пока это им слабо удалось. И, похоже, новые скандалы еще впереди.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ