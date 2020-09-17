На кладбище по ул. Маяковского уже давно не делают новых захоронений. Но для многих горожан это место остается священным.

По словам Игоря Маляренко, несколько оградок пропали совсем недавно

- Кладбище давно бездействующее, но люди приходят помянуть умерших родственников и то калитки, то целой оградки не находят, - сообщил «НГ» житель Костаная Игорь МАЛЯРЕНКО. - Все снимается и сдается на металлолом. Как я думаю, в ближайший пункт приема металла, который расположен буквально в двух шагах от кладбища.

11 сентября корреспонденты «НГ» вместе с Игорем Маляренко побывали на кладбище по ул. Маяковского. В нескольких метрах от него - пункт приема металла. Уже при подъезде замечаем часть кладбищенской оградки, которая лежит за забором пункта, но рядом с другим металлом. Выходим из машины, чтобы ее сфотографировать, и сразу подходят несколько мужчин.

Предприниматель Кенжетай Уркербаев заверяет, что не принимает оградки с кладбища

- Я индивидуальный предприниматель Кенжетай Уркербаев, это мой пункт приема металла, - представился один из них. - Оградки мы не принимаем и эту в том числе, поэтому она и лежит за забором. Да, остальной металл наш, но оградка - нет. Мне ее 5 раз приносили, я ее не принял. Когда увидите, что мы принимаем оградку, деньги за нее отдаем, тогда ладно, а так не нужно нас в этом обвинять. Оградки приносят часто, потому что православные меняют оградки на могилах, но мы их не принимаем.

- Ребята, я к вам три года хожу и каждый раз вижу, то здесь у вас оградка лежит, то там, - вступил в спор Игорь Маляренко.

Кенжетай Уркербаев уверяет: поэтому оградки и лежат, потому что он их не принимает.

На территории пункта приема металла оградок не было

Длинный ров перед кладбищем давно заполнен мусором, на многих могилах не хватает оградок и калиток. В основном на тех, что расположены ближе к входу, в двух шагах от которого - приемный пункт металлолома.

Ров возле кладбища превратился в свалку

- Думаю, что срывают калитки, вырывают оградки и сразу - в пункт приема, - объясняет Маляренко. - Перед кладбищем - свалка, а весной здесь работали электрики - обрезали ветки деревьев, которые мешали сетям. Обычно обрезанные ветки вывозят, а здесь так и оставили целую гору, как будто это реально свалка!

Он предоставил «НГ» видео срезанных и оставленных здесь весной электриками веток. Фотографии оставшихся без оградок могил и заваленной мусором территории перед кладбищем мы сделали сами.

- Раньше была сторожка, где сидел охранник, но теперь и его нет, - говорит Маляренко. - Камер видеонаблюдения нет, ограды нет. Обращался в акимат, но там никому дела до этого нет. Неужели нельзя выделить средства хотя бы на установку забора?

Эту оградку, по словам Игоря Маляренко, сорвали буквально на днях

Все эти вопросы мы задали руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбаю Мусину, запрос отправили 16 сентября. Ждем ответ.

Также «НГ» попросила департамент полиции прокомментировать ситуацию.

- В ближайшее время к кладбищу по ул. Маяковского будут приближены патрули для охраны общественного порядка, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Для того, чтобы началось расследование по факту обращения граждан, нужно позвонить на номер «102» либо написать заявление в полицию о краже оградок. В данном случае усматривается ответственность сразу по трем статьям УК РК: кража, вандализм и скупка краденного. Все эти составы доказываются в процессе расследования.

В полиции отмечают: сложно доказать какой-либо из перечисленных составов при обнаружении оградки в пункте приема металла, ведь владельцы пунктов всегда говорят, что оградку им сдали добровольно. Следственные мероприятия позволят выяснить, кто и когда сдал оградку, провести их можно только при фактическом обращении граждан.

Когда корреспонденты «НГ» возвращались с кладбища, могильной оградки рядом с пунктом приема металла уже не было...

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ