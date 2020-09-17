Бахытжан ГАЯЗОВ предстал перед судом в качестве свидетеля со второй попытки. В первый раз он не был допрошен потому, что письменно заявил о своей служебной занятости.

Бахытжан Гаязов показал: на стадии строительства колеса ему никто не говорил о проблемах / Кадр из видео

Суд настоял, чтобы аким Рудного освободил для допроса 20-30 минут. Но времени его показания заняли гораздо меньше.

- Непосредственно этим объектом занималось одно из 18 наших ГУ - отдел строительства под руководством Тлеуова. Отдел имеет свою бухгалтерию и своих юристов, - ответил Гаязов на первые вопросы гособвинителя об «обстоятельствах дела».

- Известны ли вам причины возникновения проблем с аттракционом? На кого непосредственно возлагалась ответственность за эти проблемы, - спросил прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Из СМИ я услышал, что колесо некачественно смонтировано. Это было, кажется в мае (2019 года - «НГ»). С тех пор мне все стало ясно, - ответил Гаязов.

Прокурор уточнил, проводились ли совещания, на которых руководитель отдела строительства либо иные служащие говорили о проблемах с аттракционом.

- Напрямую с Тлеуовым я не контактировал, - был ответ. - Строительство курировали два заместителя - по социальной сфере Елена Скаредина и по коммунальной Ануар Ескатов. До окончания строительства ничего не сообщали. Говорили, что строится, все нормально.

Прокурор спросил и о том, на какой стадии исполнение решения суда о демонтаже аттракциона. По словам свидетеля, он в курсе, что сделать это до 3 сентября обязано было ТОО «Алатаугорстрой» под контролем отдела строительства.

- Но, как доложил курирующий заместитель, это ТОО распалось, что ли. Некому демонтировать, - сказал аким Рудного. - Сейчас судебные исполнители работают вместе с моим замом, направили иск в суд. Якобы бывшего директора в административном порядке наказали штрафом. И теперь суд решает, как дальше быть.

Собственно, на этом допрос и завершился. Ни о чем акима Рудного не спросил подсудимый, бывший руководитель отдела строительства Динмухамбет Тлеуов. Хотя, как правило, свидетелям он задает массу вопросов.