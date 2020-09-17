В Казахстане внесены изменения в постановление о карантине от 15 августа 2020 года, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов

Согласно новому постановлению (подписано 16 сентября), число посетителей в кафе и ресторанах на открытом воздухе и в помещении увеличили с 30 до 50 человек.

Разрешили работать кинотеатрам на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Разрешили деятельность театров при заполняемости не более 50 процентов, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

Разрешили работу объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

Разрешили деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 человек.

В работе госорганов, национальных компаний, иных организаций разрешили оставлять на дистанционной форме работы не менее 50 процентов сотрудников.

По-прежнему сохраняется запрет на деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

Полный текст документа опубликован на странице Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.