DDoS-атаки, направленные на сайты kundelik.kz и bilimland.kz, зафиксировала Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказали в пресс-службе организации.

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- В ходе анализа было выявлено, что DDoS-атаки были осуществлены из множества IP-адресов, преимущественно из зарубежного сегмента Интернет, - сообщили в пресс-службе. - Данные DDoS-атаки были заблокированы с применением аппаратно-программного комплекса защиты от DDoS-атак, находящегося на стороне РГП «Государственная техническая служба».

Как отметили в пресс-службе, атаки не привели к отказу в обслуживании образовательных платформ. В адрес зарубежных CERT были направлены оповещения с указанием источников атак.

- Спустя 8 минут после фиксации атак на интернет-ресурс kundelik.kz были зафиксированы DDoS-атаки на образовательный портал bilimland.kz. Исходя из данного факта, эсперты Службы KZ-CERT сделали вывод, что атаки связаны между собой и были нацелены на нарушение работоспособности образовательных порталов в период дистанционного обучения, - отметили в пресс-службе.