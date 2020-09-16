Теперь удостоверение охотника или путёвку для любительского рыболовства можно оформить в электронном формате, передает Informburo.kz.

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В Казахстане запустили услуги по выдаче удостоверения охотника и распределению квот на изъятие объектов животного мира по утверждённым лимитам на портале eGov, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Также вводится электронная услуга по выдаче путёвки на проведение любительского (спортивного) рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника.

"Теперь у граждан есть возможность не выходя из дома заказать эти услуги онлайн, что позволяет сэкономить время и ресурсы", – отметили в ведомстве.

Ожидается, что автоматизация увеличит объём оказанных услуг в электронной форме примерно на 83,4%.