Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до пандемии исправно платили налоги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

"Объемы производства в сфере МСБ за время карантина резко упали в сферах: общепита - на 53 процента, розничной торговли - на 45 процентов, транспорта - на 37 процентов. Это несет в себе риски закрытия предприятий, банкротств, судебных разбирательств с банками как у предпринимателей, так и у их работников.

Во время карантина, по официальным данным, вне зоны занятости оказались четыре миллиона 200 тысяч человек. Фактически, безработица подскочила до 46 процентов - это беспрецедентный шоковый уровень в нашей истории. Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры", - заявил депутат в запросе на имя премьер-министра.

Депутат отметил, что малый и средний бизнес нарастил микрокредитный портфель на 850 процентов в первом полугодии 2020 года. При этом выросла и просроченная задолженность - на 238 процентов по основному долгу или начисленному вознаграждению. У физлиц рост микрокредитов составил порядка 145 процентов, просроченная задолженность выросла на 332 процента.

"Если ранее граждане брали займы для приобретения бытовой техники, дорогостоящей одежды, на различные семейные мероприятия, то в условиях ограничительных мер и после займы берутся на обслуживание прошлых кредитов, расходов на обучение, лечение, обычную одежду и питание", - указал депутат.

Конуров указал, что государство выделяет деньги на поддержку экономики и занятости банкам и квазигосинститутам, а нужно поддерживать граждан и МСБ.

"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места и в результате введения чрезвычайного положения, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуют оказаться без средств к существованию, под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах. Источниками финансирования предлагаем высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр.", - заявил Конуров.

Он предложил увеличить налогообложение наследства и сверхдоходов граждан до уровня стран ОЭСР - 30 процентов, ввести обложение денежных переводов физических лиц, вывод чистой прибыли компаний за рубеж дифференцированным налогом до 10 процентов, третьего и больше по количеству объектов жилой недвижимости, второго и больше объектов коммерческой недвижимости граждан с повышающим коэффициентом в два раза за каждый объект недвижимости, ввести цифровой налог в три процента с местной выручки крупных иностранных технологических компаний.