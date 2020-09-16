Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Новым заместителем Архимеда Мухамбетова стал Виктор Николаевич Ионенко. Он займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который был избран депутатом сената Парламента Республики Казахстан. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-служба акима.
Фото Бердыболата Коркембаева
Виктор Ионенко родился 31 октября 1970 года в селе Асенкритовка Тарановского района. До этого назначения занимал должность акима Карасуского района.
На новой должности Виктор Ионенко будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, реконструкции и ремонта дорог, строительства, архитектуры, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны, в рамках своей компетенции работу подразделений аппарата акима области, управлений акимата области, вопросы развития «зеленой экономики», приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.
Фото из архива "НГ"
Трудовая деятельность:
|
07.1992
|
08.1993
|
инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка с/з Николаевский Тарановского района Костанайской области
|
08.1993
|
06.1994
|
прораб АГ «Монтажник»
|
06.1994
|
01.1996
|
директор фирмы «Монтажник»
|
07.1996
|
11.1997
|
начальник Тарановского филиала АО «Кустанайсельхозстроймонтаж»
|
11.1997
|
10.1999
|
инженер по режиму ЭЛСП
|
10.1999
|
10.1999
|
главный специалист технадзора
|
10.1999
|
06.2000
|
секретарь Тарановского районного маслихата
|
08.2000
|
07.2001
|
заместитель директора Тарановского РЭС
|
08.2001
|
06.2002
|
директор Тарановского РЭС ОАО «Костанайэнерго»
|
07.2002
|
04.2004
|
директор Тарановского РЭС ГКП «КЭСК»
|
05.2004
|
08.2009
|
начальник Тарановского РЭС ТОО «Костанайэнерго центр»
|
08.2009
|
10.2010
|
начальник Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait»
|
10.2010
|
06.2013
|
аким Денисовского района Костанайской области
|
08.2013
|
10.2013
|
директор ТОО «АиФ» города Костанай
|
11.2013
|
02.2015
|
директор ТОО «Костанайстройтехнологии»
|
02.2015
|
04.2017
|
аким Мендыкаринского района Костанайской области
|
05.2017
|
09.2020
|
аким Карасуского района Костанайской области
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.