Нового своего заместителя представил аким Костанайской области

16 сентября 2020, 13:34 |  Государство

Новым заместителем Архимеда Мухамбетова стал Виктор Николаевич Ионенко. Он займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который был избран депутатом сената Парламента Республики Казахстан. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-служба акима.

Фото Бердыболата Коркембаева

Виктор Ионенко родился 31 октября 1970 года в селе Асенкритовка Тарановского района. До этого назначения занимал должность акима Карасуского района.

На новой должности Виктор Ионенко будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, реконструкции и ремонта дорог, строительства, архитектуры, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны, в рамках своей компетенции работу подразделений аппарата акима области, управлений акимата области, вопросы развития «зеленой экономики», приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.

Фото из архива "НГ"

 Трудовая деятельность:

07.1992

08.1993

инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка с/з Николаевский Тарановского района Костанайской области

08.1993

06.1994

прораб АГ «Монтажник»

06.1994

01.1996

директор фирмы «Монтажник»

07.1996

11.1997

начальник Тарановского филиала АО «Кустанайсельхозстроймонтаж»

11.1997

10.1999

инженер по режиму ЭЛСП

10.1999

10.1999

главный специалист технадзора

10.1999

06.2000

секретарь Тарановского районного маслихата

08.2000

07.2001

заместитель директора  Тарановского РЭС

08.2001

06.2002

директор Тарановского РЭС ОАО «Костанайэнерго»

07.2002

04.2004

директор Тарановского РЭС ГКП «КЭСК»

05.2004

08.2009

начальник Тарановского РЭС ТОО «Костанайэнерго центр»

08.2009

10.2010

начальник Костанайской Горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait»

10.2010

06.2013

аким Денисовского района Костанайской области

08.2013

10.2013

директор ТОО  «АиФ» города Костанай

11.2013

02.2015

директор ТОО «Костанайстройтехнологии»

02.2015

04.2017

аким Мендыкаринского района Костанайской области

05.2017

09.2020

аким Карасуского района Костанайской области

 