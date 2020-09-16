Новым заместителем Архимеда Мухамбетова стал Виктор Николаевич Ионенко. Он займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который был избран депутатом сената Парламента Республики Казахстан. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-служба акима.

Фото Бердыболата Коркембаева

Виктор Ионенко родился 31 октября 1970 года в селе Асенкритовка Тарановского района. До этого назначения занимал должность акима Карасуского района.

На новой должности Виктор Ионенко будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, реконструкции и ремонта дорог, строительства, архитектуры, природных ресурсов и регулирования природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба, гражданской обороны, в рамках своей компетенции работу подразделений аппарата акима области, управлений акимата области, вопросы развития «зеленой экономики», приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.

Фото из архива "НГ"

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