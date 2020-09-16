COVID-19 подтвержден у жителей областного центра и города Тобыл. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в информационном областном штабе. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.

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- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 15 сентября в области выявлено 3 453 человека с инфекцией COVID-19, из них 2 895 пациентов выздоровели.

По сообщению сайта coronavirus2020.kz, за неделю, с 07.09 по 13.09, в Костанайской области умерли от КВИ 4 человека.