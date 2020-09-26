На российском телевидении есть шоу под названием «Удивительные люди», на котором рассказывают о людях, обладающих уникальными способностями. Но я - о наших «удивительных людях», встречающихся на каждом шагу.

Возьмем специалистов костанайского налогового комитета. Моей супруге пришло уведомление о сумме налога на имущество (двухкомнатная квартира). В нем была указана сумма налога - 1 687 тенге. Это в разы больше, чем было в предыдущие годы. Телефоны у них не отвечают. Чтобы уточнить, пришлось ехать. Результат оказался действительно удивительным - надо платить всего 167 тенге.

И это уже, похоже, система. Соседке, проживающей в однокомнатной квартире, надо платить более 900 тенге. Она собирается ехать, чтобы уточнить. Другой соседке пришло уведомление, в котором адрес указан верно, а фамилия - не ее. Проживаем мы в этом доме уже около 40 лет, откуда появилась незнакомая фамилия - непонятно. Моему брату вообще прислали два уведомления - одно на его фамилию и имя, другое на такую же фамилию жены, в котором указано ее имя.

Немало удивительных людей работает и в наших властных структурах. Например, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов рассказал о важности ликвидации длинной цепочки посредников в вопросе снижения цен на товары. Да, видимо, у нас совсем плохие дела, если власти понадобилось 30 лет, чтобы понять: чем больше посредников, тем выше цена.

Газета «Время» сообщила, что депутат мажилиса Аманжан Жамалов вдруг озаботился об мизерном прожиточном минимуме. «Расходы на отдельные товары в структуре прожиточного минимума абсурдны. Создается впечатление, что его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынки», - сказано в депутатском запросе на имя премьер-министра, который он озвучил 1 сентября на пленарном заседании мажилиса. Депутат напомнил, что величина прожиточного минимума в апреле текущего года составила всего 32 668 тенге. И это на фоне подорожания продуктов питания, лекарств и услуг. Опираясь на данные комитета по статистике РК, мажилисмен сообщил, что в первом квартале 2020 года на продовольственные товары каждый казахстанец в среднем тратил 30 817 тенге в месяц, на непродовольственные товары и услуги - 23 701 тенге, то есть, в 1,6 раза больше, чем прожиточный минимум. Для сравнения - в России прожиточный минимум в пересчете на тенге составляет 62 000 тенге. Не лучше у нас и с продовольственной корзиной, которая включает всего 43 продукта, а научно обоснованные физиологические нормы потребления включают 64. В европейских странах в потребительскую корзину входит более трехсот продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

Кстати, мажилис у нас - законодательный орган. Может, пора перестать только писать запросы, а начать действовать? Примите закон, по которому величина прожиточного минимума не может быть ниже 10% от зарплаты министров и тех же депутатов. На сегодня это около 50 000 тенге. Или поднимите прожиточный минимум до этого уровня или установите себе зарплаты в размере 320 000.

Но этого нам не дождаться, потому так и будем жить согласно венгерской поговорке: «Жизнь более щедра на горе, чем на радости». Не удивлюсь, если наступит время, когда мы начнем стыдиться своей родины.