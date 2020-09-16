Тело 7-летнего мальчика пожарные обнаружили в горящем доме его бабушки. Пожилая женщина с ожогами доставлена в больницу.

Несчастный случай произошел сегодня, 16 сентября, в п. Береговой района им. Б. Майлина. Сообщение о том, что на ул. Молодежной горит двухквартирный одноэтажный дом, поступило на пожарный пост ПП №16 в 7.05. На место происшествия вслед за пожарным расчетом ПП №16 был отправлен пожарный расчет СПЧ-2 г. Рудный.

- По прибытию первого расчета в 07.43 к месту вызова было установлено, что огнем полностью охвачена квартира № 1 и кровля квартиры № 2, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайкой области. - В ходе проведения разведки в помещении спальной квартиры № 1 обнаружено обгоревшее тело мальчика 2013 года рождения, внука хозяйки квартиры.

Бабушка мальчика, женщина 1959 года рождения с ожогами доставлена в больницу Рудного, ее состояние медики оценивают как тяжёлое.

Локализовать пожар удалось в 8.17. Полностью ликвидировать в 9.50. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Для выяснения причины возгорания на месте работают сотрудники испытательной пожарной лабораторий ДЧС.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО