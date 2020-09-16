27 августа ТОО «Рудненская теплосеть» подало заявку на увеличение тарифа для потребителей в Рудном и п. Качар. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области в заявке отказал и рекомендовал пересмотреть уровни дифференцированных тарифов.

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Как сообщили в пресс-службе департамента, ТОО просило повысить тариф для жителей Рудного, имеющих ОПУ (общедомовой прибор учета), на 73,61% (с 2 417,45 до 4 196,98 тенге/Гкал (без НДС), а для жителей п. Качар - на 84,88% с (2 491,05 до 4 605,43 тенге/Гкал (без НДС).

Причиной для такого роста тарифов, как отмечалось в заявке, стало резкое увеличение до 90% количества установленных потребителями ОПУ, что привело к изменению объемов потребления тепловой энергии и оказывало влияние на уровни дифференцированных тарифов.

Как сообщили в пресс-службе департамента, 27 июля 2020 года ТОО «Рудненская теплосеть» вошло в государственную собственность со стопроцентной долей участия ГУ «Акимат города Рудного». 7 августа ТОО включили в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности снабжение тепловой энергии.

- Департамент, руководствуясь протокольным поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, которым поручено активизировать работу по недопущению необоснованного и резкого повышения тарифов на услуги субъектов естественных монополий, оставил заявку ТОО «Рудненская теплосеть» на пересмотр дифференцированных тарифов без рассмотрения, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, департамент рекомендовал субъекту пересмотреть проекты дифференцированных тарифов для потребителей с целью недопущения значительного увеличения тарифов для потребителей г. Рудный и п. Качар.