Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Instagram первый после отравления пост, передает Tengrinews.kz.

Навальный рассказал о своем состоянии.

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"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.

Фото: инстаграм Алексея Навального

Кроме того, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что все запасы "Новичка" в РФ были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом пишет РИА Новости.

"Они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО. И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал журналистам Нарышкин.

Также Нарышкин заявил, что в момент вылета из Омска в Германию в организме Навального не было яда.

"Факт заключается в том, что наши российские врачи провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам. И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было", - отметил он.

Напомним, сейчас Алексей Навальный находится в клинике Германии. Сюда его перевезли из больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете Томск - Москва. Блогер впал в кому. Предполагалось, что он отравился сильнодействующим ядом.

Эту версию окончательно подтвердили врачи Германии. Они нашли в крови и моче пациента следы яда "Новичок". Из комы Навального вывели неделю назад. Ссылаясь на мнение врачей, The Insider написал, что физическое состояние Навального может восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже полностью восстановился.

Между тем эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования отравления оппозиционера. МИД России на это ответил, что над "Новичком" работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", - отметили в ведомстве.