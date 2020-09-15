Каждая молодая мама знает, что найти одежду для малышей - чтобы и по размеру, и по карману - очень сложно. В магазине детской одежды «Ананас», который открылся 14 сентября, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям предлагают всё, что нужно для детей от 0 до 8 лет. Причем до 17 сентября, в честь открытия, здесь действует 10-процентная скидка на общую сумму товара.

- Я долго думала, что будет продаваться в магазине. Так как я очень люблю детей, остановились на одежде для малышей, - рассказала хозяйка магазина «Ананас» Надежда ЗИНАТОВА. - Сначала открыли магазин в Тобыле, но основной поток клиентов приезжал к нам из областного центра, поэтому решили быть ближе к клиентам и переехать в Костанай. Но и в Тобыле примерно через две недели вновь откроем свой бутик. Я училась на аудитора-ревизора. Образование очень помогает в работе с магазином и его бухгалтерией. Отец - тоже предприниматель, он мне помогает делать так, чтобы клиент всегда оставался довольным нашим товаром и приятно удивлён ценами.

Цены и правда невысокие. Надежда уверяет, что они ниже, чем в среднем по городу, примерно на 20%. Товар - только турецкого производства.

- Это наша фишка - мы делаем цену на нашу одежду дешевле, но на качество это никак не влияет, - говорит Зинатова. - Просто, в отличие от конкурентов, мы делаем маленькой собственную наценку. Мы не экономим на закупе товара, для нас главное - качество. У нас большой поток клиентов, поэтому мы всегда можем закупить новые товары.

В «Ананасе» можно полностью собрать сумку в роддом, а также выбрать одежду для новорожденных.

- Пришла сюда подобрать подарок для годовалого внука, мне порекомендовали магазин «Ананас» знакомые, - рассказала на открытии магазина покупательница Нейля. - Во-первых, одежда качественная и экологически чистая, что важно для малышей. Во-вторых, здесь большой выбор, а цвета сочные и яркие. Я для внука присмотрела спортивный костюмчик. До этого долго бегала по всему городу в поисках такого костюма. Очень сложно найти и красивую, и качественную одежду. Хорошо, что Надежда открыла свой магазин, больше не придётся бегать.

Бутик удачно расположился по соседству с детской игровой зоной, где малыш сможет отдохнуть после примерки одежды. При покупке товаров на сумму от 3 000 тенге действует услуга бесплатной доставки по городу.

Адрес магазина «Ананас»: ТЦ «Метрополис» (пр. Абая, 169, второй этаж). По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7-707-952-65-13.

https://www.instagram.com/ananas_shop_kst/

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