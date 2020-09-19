«Когда вы одной рукой помогаете людям, а другой отнимаете 10% – в этом никакой помощи нет»

Не успел президент объявить о том, что со следующего года можно будет использовать пенсионные накопления, как тут же пришла новая новость – их будут облагать индивидуальным подоходным налогом в размере 10%.

На первый взгляд, это вполне нормальное решение. Во-первых, оно соответствует закону. У нас любая зарплата сначала уменьшается на сумму пенсионных, а уже потом облагается ИПН.

Но есть еще и во-вторых. Это в представлении обывателя все деньги, которые взимаются сверх зарплаты, аккумулируются где-то там наверху в какую-то кубышку и расходуются на яхты и самолеты. На самом деле пенсионный фонд у нас –внебюджетный. Когда в бюджете денег нет, в пенсионном фонде они есть.

В стране кризис, денег в бюджете все меньше, а особо эффективных способов затыкания бюджетных дыр пенсионными деньгами пока не изобрели. А пенсионные деньги позволят практически единовременно и в полном соответствии с законом пополнить бюджет на сотни миллиардов тенге. Без налогового администрирования, судов и прочих усилий, которые на это пришлось бы затратить в обычных условиях.

Сразу оговорюсь, что у нас и раньше на деньги пенсионного фонда помогали некоторым особо нуждающимся. Например, покупались облигации национальных компаний. И все это делалось под видом инвестиций, хотя, по сути, представляло собой кредитование на невероятно льготных условиях. Потому что я, хоть и не финансист, не знаю, в какой вселенной покупка облигаций КТЖ на сотни миллиардов тенге может называться инвестициями.

Однако есть тут парочка важных «но».

Когда в принципе начала обсуждаться идея использования пенсионных денег, противники этой идеи во весь голос кричали: «Использовать нечего!». Цифры приводили о том, что у 93% людей в стране недостаточно пенсионных накоплений. И вот использование разрешили – и тут же из используемой суммы хотят изъять 10% в пользу бюджета. Друзья, вы же говорили о том, что накоплений недостаточно. Как чисто логически можно попытаться из уже недостаточных накоплений изъять еще 10%?

Но и это не самое важное. А самое важное – вот оно.

Возможность использования пенсионных денег – мера социальная. Кому-то, у кого не хватает на первоначальный взнос, она позволит обзавестись жильем. Кому-то позволит хотя бы частично погасить ипотеку. Кому-то позволит пройти лечение. Эта мера задумывалась как средство помощи людям в трудный период времени. Не как средство пополнения бюджета – а как средство помощи людям.

И, простите, когда вы одной рукой помогаете людям, а другой рукой отнимаете от помощи 10% – в этом никакой помощи нет. Так, знаете ли, не помогают. Тут как-то сразу вспоминается старый анекдот о том, что надо или крестик снять, или трусы надеть.

До начала следующего года еще почти четыре месяца – более чем достаточно для того, чтобы были приняты все необходимые законы. В том числе и те, которые позволят предусмотреть налоговые льготы в связи с досрочным изъятием пенсионных денег. Потому что иначе сама по себе идея перестает иметь большой смысл.

Дайте уже этой идее спокойно состояться. Так, как она была задумала и как о ней просили люди.

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook