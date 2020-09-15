Четверо подозреваемых были задержаны благодаря камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления УП Костаная. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

Сообщение о том, что на ул. Быковского неизвестные молодые люди вскрыли «ВАЗ-2114» поступило на пульт 102 в пятницу, 11 сентября, около 4 часов утра. Инспектор ЦОУ, старший лейтенант Анаргуль Малгажова стала просматривать камеры видеонаблюдения.

Через несколько минут на пульт 102 поступило еще одно сообщение - у жителя этого же района сработала автосигнализация, он выглянул в окно и увидел, как вскрывают его автомобиль «Ауди».

"Инспектор, посмотрев камеры, увидела, что по улице Гашека передвигается автомашина «ВАЗ-21099», которая была замечена и на улице Быковского. Именно по этим адресам были зафиксированы сообщения о преступлениях", - говорится в сообщении.

На место выехал автопатруль в составе старших лейтенантов Мурата Фазылова и Бексултана Шанжанова. Увидев полицейских, двое подозреваемых попытались скрыться во дворах, еще двое стали уходить от преследования на автомашине.

Патрулю пришлось разделиться. Шанжанов побежал за двумя подозреваемых, а Фазылов стал преследовать автомобиль. В результате были задержаны парни в возрасте 18-ти, 19-ти, 20-ти и 22 лет. У них изъяли магнитофон, видеорегистратор и запчасти из автомашины «ВАЗ-2114». Также полиция установила, что подозреваемые пытались угнать «Ауди» и успели вскрыть этот автомобиль.

Проводится досудебное расследование.