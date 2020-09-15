Причина, по которой горячая вода не появилась в домах костанайцев после завершения опрессовки, порывы на сетях. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото astrakhanfm.ru

Адреса абонентов, у котогрых из-за порывов еще нет горячей воды:

1 Мая 62, 65,

Абая 149 (2-й корпус),

Алтынсарина 122, 214,

Гоголя 113, 115,

Касымканова 91,

Козыбаева 153,

Назарбаева 58,

Павлова 42, 74, 76,

Победы 60, 64,

Пролетарская 96,

Пушкина 59, 59А,

Рабочая 176, 176, 180, 176/1, 182, 182Б,

Шевченко 40, 41, 47.

Кроме того, в 13 домах на улицах Карбышева (11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27), Строительной (10, 10А, 14, 16) и Чернышевского (68) нет горячей воды из-за капитального ремонта.

Еще в шести домах (Абая 33/1, 39А, Баймагамбетова 4А, 8, Гагарина 9А) воды нет в связи с реконструкцией.

Как отметили в пресс-службе ГКП, возобновить подачу горячего водоснабжения планируется 22 сентября.