Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 920 (+65 за сутки).
Выздоровели: 100 836 (+209). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 666 (+8 за 14.09)
Выздоровевших от пневмонии: 26 335 (+0 за 14.09)
Летальных исходов от пневмонии: 331 (+3 за 14.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 451 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 892 (+2). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
В 27 домов не подали горячую воду после опрессовки тепловых сетей в центре Костаная
15 сентября 2020, 12:31 | ЖКХ
Причина, по которой горячая вода не появилась в домах костанайцев после завершения опрессовки, порывы на сетях. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".
Иллюстративное фото astrakhanfm.ru
Адреса абонентов, у котогрых из-за порывов еще нет горячей воды:
- 1 Мая 62, 65,
- Абая 149 (2-й корпус),
- Алтынсарина 122, 214,
- Гоголя 113, 115,
- Касымканова 91,
- Козыбаева 153,
- Назарбаева 58,
- Павлова 42, 74, 76,
- Победы 60, 64,
- Пролетарская 96,
- Пушкина 59, 59А,
- Рабочая 176, 176, 180, 176/1, 182, 182Б,
- Шевченко 40, 41, 47.
Кроме того, в 13 домах на улицах Карбышева (11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27), Строительной (10, 10А, 14, 16) и Чернышевского (68) нет горячей воды из-за капитального ремонта.
Еще в шести домах (Абая 33/1, 39А, Баймагамбетова 4А, 8, Гагарина 9А) воды нет в связи с реконструкцией.
Как отметили в пресс-службе ГКП, возобновить подачу горячего водоснабжения планируется 22 сентября.
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