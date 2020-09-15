За 14 сентября в регионе выявлено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. КВИ выявлена у жителей Костаная и города Тобыл. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.

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- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 14 сентября в области выявлен 3 451 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 892 пациентов выздоровели.