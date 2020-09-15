Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 920 (+65 за сутки).
Выздоровели: 100 836 (+209). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 666 (+8 за 14.09)
Выздоровевших от пневмонии: 26 335 (+0 за 14.09)
Летальных исходов от пневмонии: 331 (+3 за 14.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 451 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 892 (+2). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
Костанай и Тобыл - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
15 сентября 2020, 11:09 | Коронавирус
За 14 сентября в регионе выявлено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. КВИ выявлена у жителей Костаная и города Тобыл. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 14 сентября в области выявлен 3 451 человек с инфекцией COVID-19, из них 2 892 пациентов выздоровели.
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