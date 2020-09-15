Министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов подвел итоги Единого национального тестирования, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Министр напомнил, что в 2019 году было решено ужесточить правила сдачи ЕНТ. В частности, была введена норма об аннулировании результатов тестирования, если у абитуриента найдут запрещенные предметы. При этом неважно, успел выпускник воспользоваться ими или нет - результат был один.

По словам Аймагамбетова, это снизило средний балл ЕНТ. Упало и число абитуриентов, набравших пороговый балл. Но это цена за академическую честность, считает глава МОН.

"За слабую организацию работы и нарушение правил проведения процедуры были наказаны члены и руководители комиссий.

Нам приходилось ежедневно вносить изменения в составы комиссий при пунктах проведения ЕНТ, заменять или отстранять от этой работы недобросовестных коллег.

Более того, в нескольких пунктах мы были вынуждены и вовсе отменить и перенести тестирование на другие дни из-за открытых и наглых попыток организации массовых нарушений. Это было в ВКО и Туркестанской области", - сообщил министр.

Также Аймагамбетов подчеркнул, что ужесточение правил ЕНТ дало свои результаты. С недавних пор даже попытка проноса запрещенных предметов начала нести за собой недопуск на экзамен.

"В итоге число проносов запрещенных предметов на экзамен снизилось в 70 раз: в 2019 году было изъято 128 тысяч телефонов, в 2020 году - 2500.

Но при этом в 100 раз выросло количество фактов аннулирования результатов.

За 128 тысяч фактов проноса запрещенных предметов в 2019 году были аннулированы результаты ЕНТ только у 24 абитуриентов, а в 2020 году - у всех 2500 человек, у которых были обнаружены запрещенные предметы", - сообщил министр.

Кроме того, Аймагамбетов рассказал о необходимости модернизации самой процедуры проведения ЕНТ.

"В век цифровизации недопустимо тратить 1,5 миллиарда тенге на обеспечение участия в составах комиссий нескольких тысяч человек, тем более, что это не дает должного эффекта.

Поэтому процедура поэтапно перейдет в электронный формат с обеспечением современной системой прокторинга и видеонаблюдения", - поделился Аймагамбетов.

В заключение Асхат Аймагамбетов раскритиковал содержание вопросов в тестах.

"Несмотря на то, что в последние годы проводилась работа по обновлению базы тестов, часть вопросов все еще нацелена на зазубривание и запоминание фактов, причем не самых важных.

И от этого теряется важность самого процесса обучения. Во главу угла должны быть поставлены критическое мышление и функциональная грамотность, а не автоматическое воспроизведение заученной информации.

Нам предстоит решить вопрос по полному обновлению базы тестов по примеру западных SAT и PISA, когда оцениваются функциональная грамотность и умение применять знания на практике. И это должны быть вопросы совершенно другого характера, которые невозможно зазубрить, а соответственно и списать", - считает министр образования.