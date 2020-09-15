Речь идет о тех студентах-первокурсниках, которые собираются прилететь в Россию из открытых стран, передает Sputniknews.kz.

Sputnik / Абзал Калиев

Иностранные студенты-первокурсники, которые поступили в этом году на учебу в российские вузы, смогут въехать на территорию РФ до конца текущего месяца, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников заехать в Российскую Федерацию, но только из тех стран, которые будут открыты", - сказал Фальков.

Он отметил, что приезд в крупные города большого числа иностранцев, в числе которых есть и студенты, подхлестнул рост заражений коронавирусом.

На сегодняшний день казахстанские студенты не могут вернуться на учебу в Россию из-за ограничений, введенных местным правительством.

В минувшие выходные в Москве состоялась встреча посла Казахстана в России Ермека Кошербаева и главы Россотрудничества Евгения Примакова.

Особой темой разговора была возможность въезда казахстанских студентов в Россию и совместная их поддержка во время пребывания в стране, сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.