По прогнозам синоптиков, 15-16 сентября на всей территории Костанайской области пройдут дожди с грозами. Местами возможны туман, шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью будет 5-10, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем термометры покажут +13...+18°С, на юге +21°С. В среду ночью ожидаем +4 ...+9°С, на юге области до +13°С. Днем воздух прогреется до +10...+15°С, на юге до +18°С. В Костанае во вторник ночью будет +7...+9°С, днем +13...+15°С. В среду в областном центре термометры покажут: ночью +3...+5°С, днем +10...+12°С.

В ближайшие два дня ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с. Во вторник, 15 сентября, в дневное время возможны порывы до 25 м/с.



