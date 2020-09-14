Трёхэтажный комплекс Therma Park, который примкнул к действующему ТРЦ Kostanay Plaza, открыли сегодня, 14 сентября. Первым его осмотрели акимы города и области.

На каждом этаже разместились бассейны, бани, сауны, фуд-корты. Крышу превратили в круглогодичную зону отдыха с термальными бассейнами и зоной для летнего загара под открытым небом. Строительные работы пока продолжаются на третьем этаже.





- У нас соблюдены все требования: помещение продезинфицировано, руки сотрудники обрабатывают, придерживаемся всех санитарных норм, - рассказал «НГ» директор ТОО «Therma Park» Роман КИМ. - Человек приходит, подписывает расписку, что ознакомлен с нашими правилами, платит за вход и ему выдают специальный браслет, который служит ключом к персональным ящикам, пропуском через турникетом. Также с помощью браслета можно покупать услуги, у вас на нём будет депозит. Ты покупаешь мороженое, заказываешь услуги, потом при выходе сдаёшь браслет, на котором будет указан итоговый счёт, и оплачиваешь всё разом на кассе. Проект реализован на частные инвестиции, окупиться планируем за 6 лет, на этот период у нас рассчитан кредит.





По словам директора фирмы-застройщика ТОО «БК-Строй» Игоря КИМА, в Therma Park установлены испанские бассейны и немецкие сауны. Отдельно - зона для детей, где можно побегать среди фонтанов и водных пушек.

- Штат термапарка уже укомплектован - это 75 человек, зарплату точно не назову, но больше 150 000 тенге, - сообщил, отвечая на вопросы акима области, Игорь Ким. - Всего в комплексе 18 саун, 6 аттракционов. Глубина бассейнов - 1,20 м. Температура воды 30 градусов.





Акиму области Архимеду МУХАМБЕТОВУ сауны явно понравились, он заглянул почти в каждую, специально подзывал телеоператоров с просьбой подснять новые зоны отдыха. Особенное внимание уделил зонам питания. Здесь, в основном, соки, чай, закуски. Алкогольной продукции нет.





- Это правильно, здесь люди будут отдыхать и поправлять здоровье, - отметил глава региона.

После того, как Мухамбетов осмотрел всю территорию нового Therma Park, он поделился впечатлениями с журналистами:

- Несколько лет назад мы говорили о том, что нашему областному центру нужны знаковые объекты. Сегодня мы открываем очередной знаковый объект, - сказал глава региона. - Это вторая очередь - 68 000 кв. м. Если суммировать со старой частью ТРЦ, то общая площадь составляет 99 000 кв. м. По моей информации, после Алматы и Нур-Султана это самый большой ТРЦ. Когда мы в 2017 году открывали первую очередь, заключали договоры 104 арендаторов, они создали около 500 рабочих мест. Теперь мы открываем вторую очередь. Конечно, в каких-то бутиках ещё идут ремонтные работы. До октября они полностью должны открыться. Работать здесь будут 140 арендаторов, мы ожидаем около 650 дополнительных рабочих мест. Сегодня открываем Therma Park, общая площадь 18 000 кв. м. Он уникальный, аналогов нет. Здесь 24 бани в восьми зонах, крупные бассейны, тем более, что некоторые из них с морской водой. Это для привлечения въездного туризма - мы расчитываем, что поток туристов в нашу область увеличится. Потому что жители на отдых и лечение ездят за 350 км в Челябинск на термальные источники. Теперь ездить никуда не надо. Как мне докладывали, цены здесь от 450 тенге и выше. Детская зона очень хорошая. Самая главное, что инвестиционная привлекательность нашей области увеличивается! Со временем здесь появится гостиница.

Мухамбетов подчеркнул, что весь проект реализован на частные инвестиции, а власти помогли с благоустройством территории, положили асфальт.

- Можете ли вы уточнить, каким образом, по вашему мнению, ТРЦ повысит привлекательность региона для инвесторов и туристов? - спросил корреспондент «НГ».

- Вот, например, у нас автопром развивается. Когда я приехал сюда 5 лет назад, мы 3 или 4 тысячи автомобилей выпускали. В этом году планируем выпустить 50 000. Те же инвесторы, которые приезжают на наш завод, выходные дни где будут проводить, правильно? Они сюда придут, дети - в кинотеатр, взрослые в термальные бани могут пойти. Они будут знать о нашем уникальном ТРЦ с открытым басейном... на улице холодно, а здесь горячий бассейн. Это привлечёт инвесторов. Выехать за границу сейчас не могут граждане. Конечно, они будут искать место, где бы отдохнуть. Поэтому ожидаем рост числа туристов.

Первые месяцы Therma Park будет работать в строгих санитарных ограничениях. Как отметил главный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО, условия для бань и саун - не более 50% от числа помывочных мест и не менее 4 кв. м на одного человека. Кроме того, на одного человека не должно приходиться менее 5 кв. м водной глади. В выходные, скорее всего, термапарк пока не будет работать.





Пока мы общались с главным санврачом, запустили первых посетителей. Несколько десятков человек устремились к кассам, стремясь занять выгодное место в очереди.





- Опасения есть - я считаю, что перед тем, как зайти в бассейн, нужен медосмотр, чтобы люди могли зайти и без риска отдохнуть, - говорит одна из первых посетительниц Therma Park Татыш НУРМУХАМЕДОВА. - Я узнала о новых бассейнах от знакомых. Мы пришли посмотреть процедуры, принять тепловые ванны.

Правда, уже на входе о всякой социальной дистанции как будто все забыли. Получилась комичная ситуация: главный санитарный врач области рассказывает о соблюдении норм карантина на фоне нарушений.

- За этим должна следить администрация, должна соблюдаться дистанция, - отреагировал на вопрос корреспондента «НГ» Нечитайло. - Я считаю, что это полное нарушение.





Под руководством Владимира Семеновича и сотрудников Therma Park нарушения удалось устранить примерно за 10 минут.

Фото Георгия ГОВОРОВА





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