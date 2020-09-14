В четырех городах Казахстана прошла спецоперация, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности.

Фото: КНБ РК

11 сентября КНБ совместно с МВД с привлечением спецподразделений "А" и "Беркут" проведено одномоментное пресечение деятельности особо опасных ОПГ "Алибовские", "Ибрагимова" и "Махмудова", занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружием.

Как рассказали в КНБ, в рамках спецоперации в Нур-Султане, Алматы, Актобе и Костанае задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок. Один из них находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства. Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат.

Фото: КНБ РК

Задержанные водворены в ИВС полиции Нур-Султана, проводятся следственные мероприятия по закреплению имеющихся доказательств и выявлению иных эпизодов преступной деятельности.

"В условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей. Дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождались применением огнестрельного оружия и физической силы. В этих условиях руководством страны задачи по ликвидации угроз для мирных граждан со стороны бандитствующих элементов, недопущению скатывания общества в "рэкетирские" 90-е годы ставятся в ранг приоритетных для компетентных органов", - подчеркнули в КНБ.

В ведомстве также отметили, что системная работа спецслужб и полиции по выявлению и пресечению планов и намерений преступных группировок продолжается.